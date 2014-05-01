У Держдумі запропонували Україні обміняти заводи ВПК на газові борги

З відповідним запитом до віце-прем'єру Дмитру Рогозіну звернулася заступник голови комітету Держдуми з бюджету і податків Оксана Дмитрієва.

Приводом для звернення стало фактичне згортання військово-технічного співробітництва між двома країнами, пишуть "Известия".

У своєму запиті Оксана Дмитрієва просить пана Рогозіна оцінити, у скільки обійдеться імпортозаміщення продукції українських ВПК для російського бюджету. На думку депутатів, доцільніше було б запропонувати Україні погасити борги за газ частками в їх підприємствах. За оцінкою «Газпрому», загальна заборгованість Києва за поставлений газ на кінець квітня досягла $18,5 млрд.

Додатковим плюсом, за словами Дмитрієвої, є і те, що підприємства українського ВПК в основному мають державний статус.

Утім, на думку експертів, не всі підприємства українського ВПК представляють інтерес для Росії. За словами президента Інституту стратегічних оцінок Олександра Коновалова, насамперед, для російського ВПК цікаві виробники двигунів для вертольотів і бойових кораблів.

Читайте такожВідсьогодні газ для українців подорожчає у 1,5 рази