Іран розірвав великий газовий контакт з Китаєм

Тегеран розірвав з Пекіном нафтовий контракт на 2,5 мільярда доларів через затримку у виконанні взятих зобов'язань. Про це напередодні, 30 квітня, пише Лента.ru з посиланням на іранське агентство IRNA.

Раніше міністерство нафти Ірану попередило китайську національну нафтогазову корпорацію (CNPC) про можливість зриву контракту і дало їй 90 днів на погашення зобов'язань. Відомство прийняло рішення про припинення контакту у зв'язку з тим, що компанія не вжили необхідних заходів для врегулювання ситуації.

«Китайська сторона не виконала умови договору в строк, тому ми направили їй повідомлення про розрив контракту», - заявив глава іранської національної компанії з експорту газу Рокнеддин Джаваді.

Ніяких коментарів з боку китайської компанії або властей КНР поки не послідувало.

У 2009 році сторони підписали угоду про розробку родовища Північний Азадеган. За оцінками компанії «Газпромнафта», запаси родовища становлять близько 150 мільйонів тонн, що дозволило б видобувати там близько 10 тисяч тонн нафти щодоби.

Через обмеження США і Євросоюзу, Іран займається постачанням нафти в основному до азіатських країн. Примітно, що головним споживачем іранської нафти в регіоні є Китай.

Санкції проти Ірану були прийняті у відповідь на запуск ядерної програми. На думку заходу, Тегеран займається розробкою атомної зброї під виглядом розвитку енергетики.

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