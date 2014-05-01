Видобуток нафти в країнах ОПЕК впав до мінімуму за три роки
13:36, 01 травня 2014Енергетика
1
Рівень нафтовидобутку в країнах картелю ОПЕК у квітні 2014 р. скоротився до 29,86 млн барелів на добу. Це найнижчий показник з червня 2011 р.
Різко скоротили видобуток Саудівська Аравія та Ірак
За оцінками агентства Bloomberg, показник видобутку нафти в Організації країн-експортерів нафти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) у квітні 2014 р. впав до свого мінімального значення з червня 2011 року, передають Вести.ru.
Основним фактором стало різке скорочення видобутку з боку провідних виробників картелю - Саудівської Аравії та Іраку.
Читайте такожОПЕК прогнозує зростання попиту на нафту у 2014 році
Видобуток нафти в Саудівській Аравії в квітні скоротився на 100 тис. барелів на добу до позначки 9,5 млн барелів на добу. Показники видобутку нафти в Іраку, другому за величиною виробнику нафти в ОПЕК, також скоротилися на 100 тис. барелів до рівня 3,25 млн барелів на добу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter