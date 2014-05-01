Видобуток нафти в країнах ОПЕК впав до мінімуму за три роки

За оцінками агентства Bloomberg, показник видобутку нафти в Організації країн-експортерів нафти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) у квітні 2014 р. впав до свого мінімального значення з червня 2011 року, передають Вести.ru.

Основним фактором стало різке скорочення видобутку з боку провідних виробників картелю - Саудівської Аравії та Іраку.

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Видобуток нафти в Саудівській Аравії в квітні скоротився на 100 тис. барелів на добу до позначки 9,5 млн барелів на добу. Показники видобутку нафти в Іраку, другому за величиною виробнику нафти в ОПЕК, також скоротилися на 100 тис. барелів до рівня 3,25 млн барелів на добу.