На Запорізькій АЕС виведено в ремонт енергоблок № 4

На Запорізькій АЕС виведено в ремонт енергоблоку № 4.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Запорізької атомної станції, «1 травня 2014 р. в 7.01 хвилину енергоблок № 4 ЗАЕС відключений від мережі і виведений в плановий середній ремонт, який триватиме до 4 липня 2014 року».

У цей час на Запорізькій АЕС у роботі знаходяться 4 енергоблоки: №№ 1, 2, 5, 6. На енергоблоці № 3 йдуть 39 доба середнього планово-попереджувального ремонту. Планується, що ремонтні роботи будуть завершені 29 травня.

Радіаційна обстановка в районі розташування атомної електростанції, за даними інформаційного центру ЗАЕС, відповідає природним значенням і викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні - унікальний енергокомплекс з 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 тис. МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, шостий - у 1995 році. В останні роки ЗАЕС виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 21% від загального виробітку електроенергії в країні.