"Нафтогаз" не сплачуватиме "Газпрому" $11 млрд за недобір газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про те, що українська компанія не сплачуватиме "Газпрому" 11 мільярдів доларів за недобір газу, повідомляє ТСН.ua.

Глава "Нафтогазу" заявив про те, що російська компанія вже не вперше вимагає від України сплати коштів за недобір газу, однак на це немає юридичних причин.

"З приводу 11 млрд боргу, який на скільки я розумію Газпром вважає боргом по так званому положенню контракту "тейкопей", тобто за недобір газу. Газпром виставляє цю претензію вже не вперше. Вона виставлялась і за 12 рік. Позиція Нафтогазу є незмінною, що така претензія не відповідає нормам як контракту, так і нормам роботи газового ринку. Нафтогаз не сплачував цю претензію в 12 році, Нафтогаз не збирається і не вважає, що має і є якесь реальне юридичне підґрунтя сплачувати цю претензію за 13 рік", - розповів Коболєв журналістам.