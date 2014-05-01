"Нафтогаз" судитиметься з "Газпромом" у разі відмови переглядати контракт

"На початку цього тижня "Нафтогаз" направив до "Газпрому" офіційне повідомлення щодо початку процедури перегляду контракту на придбання газу від 2009 року. У рамках цього перегляду ми очікуємо, що ми в тому числі врегулюємо і можливі претензії "Газпрому" за цими, як вони називають, недоборами газу", - заявив Коболєв ТСН.ua.

Також представник української компанії наголосив, що якщо мирова угода з "Газпромом" не буде досягнута і не буде врегульована ціна за газ, "Нафтогаз" подасть претензію до Стокгольмського арбітражу.

"Якщо цього не станеться, повторюсь, через місяць ми почнемо вже судову процедуру. Будуть арбітри, буде засідання, будуть експерти, за результатами якого ми очікуємо, що контракт буде кардинально змінено", - додав Коболєв.

Він також заявив, що російський газовий монополіст неодноразово програвав подібні позови у Стокгольмі, тому "Нафтогаз" сподівається на успіх у цій справі.

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