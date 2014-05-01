Україна з 1 травня відновила реверс газу з Угорщини

"З 1 травня фактично відкрито реверс газу в мінімальних обсягах з Угорщини за заявкою НАК "Нафтогаз України", - повідомила начальник прес-служби компанії "Укртрансгаз" Олена Мостицька.

При цьому вона не уточнила обсягів газу, які будуть надходити до України, повідомляє РБК-Україна.

Начальник прес-служби "Укртрансгазу" нагадала, що реверс газу до України з Угорщини був припинений в грудні 2013 р.

Нагадаємо, 28 квітня словацький газовий оператор компанія Eustream і оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" у Братиславі підписали меморандум про реверс газу зі Словаччини в Україну з осені 2014 р в обсязі близько 8 млрд куб. м щорічно.