Турчинов ввів у дію указ про забезпечення енергетичної безпеки України

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті в.о. президента.

Згідно з документом, розглянувши стан та перспективи забезпечення вітчизняних споживачів природним газом, Рада національної безпеки і оборони України вирішила доручити Кабінету міністрів України до 20 червня 2014 року: затвердити фінансові плани на 2014 рік державних підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень; прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на 2014 рік.

Також Кабмін має вжити в установленому порядку заходів щодо впровадження дієвих механізмів стабілізації фінансово-економічного стану НАК "Нафтогаз України"; створення системи забезпечення ощадливого та раціонального використання енергоносіїв усіма категоріями споживачів.

Читайте також"Нафтогаз" не сплачуватиме "Газпрому" $11 млрд за недобір газуКрім того, уряд має забезпечити: актуалізацію положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року з метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, а також з урахуванням загроз енергетичній безпеці, пов'язаних із тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та провести аналіз стану виконання державними енергетичними компаніями зобов'язань перед іноземними партнерами та вжити в разі необхідності заходів досудового врегулювання спорів; оновити показники оцінки рівня енергетичної безпеки та їх критичні значення з урахуванням сучасних загроз і ризиків у сфері енергетичної безпеки.

Також уряд має опрацювати питання щодо переходу на облік природного газу, що споживається населенням, за якісними показниками природного газу; введення попередньої оплати за споживання природного газу.

Читайте такожУкраїна має великі шанси відстояти в суді низькі ціни на газ - юристиКрім того, згідно з рішенням РНБО, Кабмін має розробити та внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо щорічного затвердження Урядом прогнозних балансів виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні;

про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року", щодо актуалізації положень Програми з урахуванням загроз енергетичній безпеці, пов'язаних із тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Читайте такожВід сьогодні газ для українців подорожчає у 1,5 разиМіністерству енергетики та вугільної промисловості України разом із НАК "Нафтогаз України" РНБО доручила невідкладно організувати повідомлення в установленому порядку російської сторони щодо вимоги продовження поставок у 2014 році газу для компанії "Нафтогаз України" за ціною, яка діяла у лютому - березні поточного року, та в разі неприйняття російською стороною таких вимог у місячний строк із моменту повідомлення забезпечити подання в установленому порядку відповідного позову до міжнародного комерційного арбітражу.

Державна фінансова інспекція України повинна провести у місячний строк перевірку ефективності використання Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України бюджетних коштів на реалізацію національного проекту "LNG Україна" - створення інфраструктури постачання скрапленого газу в Україну".