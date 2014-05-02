Євросоюз впевнений у відповідності Третього енергопакету нормам СОТ

Євросоюз (ЄС) впевнений в тому, що Третій енергопакет, оспорюваний Росією, відповідає нормам Світової організації торгівлі (СОТ), повідомив РІА Новини прес-секретар Єврокомісії Джон Кленсі.

Раніше на поточному тижні Росія почала процедуру судового розгляду до СОТ у зв'язку з застосуванням ЄС і членами союзу заходів Третього енергопакету.

"ЄС взяв до уваги запит Росії і підтверджує готовність відповісти на нього відповідно до процедури СОТ. Євросоюз впевнений, що енергетичне законодавство, яке зараз оспорюється Росією, повністю відповідає правилам СОТ. ЄС готовий пояснити це під час консультацій з Росією", - повідомив Кленсі.

Відповідно до процедур СОТ, у Росії і ЄС є два місяці для проведення двосторонніх консультацій. Після цього Росія зможе зажадати встанови панелі арбітрів для розгляду позову по суті. Російське джерело РІА Новини, близьке до СОТ, не виключило того, що під час консультацій будуть знайдені шляхи врегулювання проблем.

Третій енергопакет передбачає, що власниками розташованих на території ЄС магістральних трубопроводів не можуть бути компанії, які займаються видобутком газу. Вони повинні або продавати свої активи в ЄС, чи передати право на управління трубопроводами незалежним компаніям з ЄС. Крім того, в тому випадку, якщо компанії-оператори контролюються іноземними особами, вони повинні пройти особливу процедуру сертифікації, в рамках якої до таких операторів висувають додаткові вимоги.

Наприклад, вони повинні довести відсутність загрози енергетичній безпеці ЄС, чого не вимагається у разі, якщо трубопровід знаходиться під контролем компанії ЄС. Ці та інші елементи Третього енергопакету, на думку Росії, суперечать зобов'язанням ЄС в СОТ, що стосуються базових принципів недискримінації і доступу на ринок. Третій енергопакет створює серйозні перешкоди для забезпечення стабільних поставок російського газу в ЄС, включаючи загрозу будівництва нової транспортної інфраструктури, наприклад, у рамках проекту "Південного потоку".

