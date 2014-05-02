Євросоюз хоче купувати російський газ за єдиною ціною для всіх країн

Єврокомісія підтримує запровадження єдиної ціни закупівлі російського газу для держав Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер після переговорів з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

“Ми хочемо, аби на єдиному ринку була єдина ціна на газ”, - сказав Еттінгер.

За його словами, різні країни Євросоюзу купують російський газ за різними цінами, і Єврокомісія підтримує систему, за якою держави ЄС зможуть купувати газ за більш справедливими цінами.

У свою чергу, Туск заувадив, що Єврокомісія майже на 100% розділяє погляд Польщі в питанні спільного придбання газу для Євросоюзу. За його словами, є лише певні моменти, над якими будуть працювати експерти.

За словами Еттінгера, Єврокомісія хоче довести свою солідарність з Україною, особливо в нинішніх умовах.

Туск додав, що останні події у Слов'янську лише підтверджують важливість системи спільної закупівлі газу для Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 травня, у Варшаві відбудуться переговори України, Євросюзу і РФ на тему газових поставок.

