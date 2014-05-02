Євросоюз хоче купувати російський газ за єдиною ціною для всіх країн
Країни Євросоюзу купують російський газ за різними цінами
Єврокомісія підтримує запровадження єдиної ціни закупівлі російського газу для держав Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер після переговорів з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
“Ми хочемо, аби на єдиному ринку була єдина ціна на газ”, - сказав Еттінгер.
За його словами, різні країни Євросоюзу купують російський газ за різними цінами, і Єврокомісія підтримує систему, за якою держави ЄС зможуть купувати газ за більш справедливими цінами.
У свою чергу, Туск заувадив, що Єврокомісія майже на 100% розділяє погляд Польщі в питанні спільного придбання газу для Євросоюзу. За його словами, є лише певні моменти, над якими будуть працювати експерти.
За словами Еттінгера, Єврокомісія хоче довести свою солідарність з Україною, особливо в нинішніх умовах.
Туск додав, що останні події у Слов'янську лише підтверджують важливість системи спільної закупівлі газу для Євросоюзу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 травня, у Варшаві відбудуться переговори України, Євросюзу і РФ на тему газових поставок.