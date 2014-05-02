Україна, ЄС і Росія не змогли домовитися на газових переговорах у Варшаві

Росія, Україна і ЄС під час тристоронньої зустрічі не змогли домовитися з газових питань, у травні очікується ще два раунди переговорів, повідомив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер на прес-конференції після зустрічі з представниками РФ і України у Варшаві, передає РИА Новости.

"Ми плануємо дві додаткові тристоронні зустрічі - в середині та наприкінці травня", - сказав він.

Наступні місяці тоді можна було б присвятити накопиченню газу, необхідного для зимових місяців, додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, Європейський Союз і Росія домовилися про проведення у Варшаві, 2 травня, тристоронньої зустрічі з врегулювання газового конфлікту, при цьому Україна зберегла за собою право звернутися в Стокгольмський арбітражний суд.

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк зазначив, що ключовою претензією України є ціна на газ. Українська сторона наполягає на збереженні ціни 268 дол. за тисячу кубометрів.

Напередодні засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан також відзначив, що темою тристоронньої зустрічі стане питання поставок і транзиту газу. «Я думаю, що буде обговорено весь спектр питань наших взаємин у газовому секторі», - сказав Продан.