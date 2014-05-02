"Газпром" погрожує в червні обмежити поставки Україні, якщо не буде передоплати

"Газпром" може обмежити постачання газу Україні в червні, якщо в травні не надійде передоплата, сказав у п'ятницю у Варшаві голова російського Міненерго Олександр Новак, передають РИА Новости.

«16 травня - це термін, коли буде виставлений рахунок за газ у червні і дає можливість до 31 травня оплатити поставки. Якщо оплати не буде, «Газпром» фактично буде мати можливість обмежити обсяг поставок газу до України», - сказав Новак.

Також Новак заявив, що Україна на тристоронніх переговорах по газу у Варшаві не озвучила терміни оплати газового боргу Росії.

«Від української сторони не почули, коли і в яких обсягах буде сплачено борг», - сказав Новак, нагадавши, що зараз заборгованість становить 3,5 мільярда доларів.

Він позитивно оцінив надання МВФ кредиту Україні та повідомив, що не отримав відповіді від України, яка частина кредиту буде направлена на погашення боргу за газ. «В цілому частина коштів кредиту повинна бути виділена на погашення заборгованості», - сказав він.

У п'ятницю у Варшаві пройшла тристороння зустріч Росії, України і ЄС з газових питань. У травні очікується ще два раунди переговорів, повідомив раніше єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році складає 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

15 квітня НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополістові компанії «Газпром» свою пропозицію про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за раніше імпортований газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Раніше, 8 квітня, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія буде обмежувати або припиняти постачання газу.

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На думку юристів, Україна має великі шанси відстояти низькі ціни на російський газ в Стокгольмському арбітражному суді, куди уряд має намір подати позов, якщо до кінця травня Росія не погодиться переглянути ціну на газ та інші невигідні для України умови газового договору.