Україна, Євросоюз і РФ у травні проведуть ще два раунди переговорів щодо газу

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер журналістам після переговорів.

"Ми чітко окреслили всі проблеми та створили план з питань, які мають бути вирішені та які мають коротко-, середньо- і довгостроковий характер", - сказав єврокомісар.

За його словами, наступна зустріч відбудеться вже за два тижні, а ще одна наприкінці - місяця.

"Ми хочемо використати ці зустрічі, аби вже червень, липень та серпень могли бути використані для наповнення газових сховищ необхідними обсягами газу для зими", - відзначив Еттінгер.

Він заявив, що Єврокомісія планує "економічно" підтримати "Нафтогаз України" для того, щоб була закачана достатня кількість газу в українські сховища.

Еттінгер позитивно оцінив проведені переговори та зауважив, що сторони домовились гарантувати газові поставки до Євросоюзу до кінця травня, поки триватимуть розмови. "Усі сторони продемонстрували добру волю, ніхто не хоче загострювати ситуацію в газовому секторі", - сказав єврокомісар.

За його словами, під час чергового раунду переговорів одним з питань буде ціна газу для України.

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Як повідомляв УНІАН, у відправленому в квітні листі 18 країнам Євросоюзу президент РФ Володимир Путін попередив про можливі проблеми з поставками газу через газову заборгованість України, через територію якої поставляється близько половини російського газу до 28 держав ЄС.

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Він заявив, що Росія через борги, розмір яких вона оцінює в 2,2 млрд дол., може перевести Україну на передоплату в поставках газу, і запропонував ЄС обговорити ці моменти.

Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу в листі-відповіді Путіну погодився на переговори, але виступив проти переведення України на передоплату і висловився за прозорі та ринкові умови газових поставок.

З квітня Росія скасувала всі надані знижки на газ для України, внаслідок чого його ціна зросла до рекордних 485 дол. за тисячу кубометрів, що в 1,8 разу більше, ніж у першому кварталі цього року.

За даними ЗМІ, дорожче, ніж Україна, за російський газ платить лише Франція, яка купує його по 550 дол. при середній ціні для всіх країн ЄС у 370 дол.

