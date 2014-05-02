Україна погасить борг перед Росією у випадку зменшення ціни на газ - Продан

Українська влада готова погасити газовий борг перед Російською Федерацією за вже поставлене паливо у випадку, якщо вона погодиться зменшити ціну на "блакитне паливо" для України.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав міністр енергетики України Юрій Продан після перших тристоронніх газових переговорів за участі Росії та представників ЄС.

"Ми очікуємо на зворотну реакцію "Газпрому", якщо "Газпром" погодиться з нашими пропозиціями, то ми, звичайно, готові погасити борг за цією справедливою ціною (265,8 дол. за тисячу кубометрів, яка діяла в 1 кварталі 2014 року - УНІАН). Але поки "Газпром" не погодився", - сказав він.

Продан відзначив, що українська влада готова платити "ринкову ціну" за газ, але російська сторона не реагує на такі пропозиції, які їй пропонують та власне тому, Україна вирішила подати позов до Арбітражного суду.

"Якщо не буде досягнуто домовленості, то зустрінемося в суді", - сказав Продан, зауваживши, що час для вирішення цього питання поза арбітражем завершується 28 травня.

"Ми не могли платити понад 500 доларів за тисячу кубометрів на не зможемо стільки платити за поставки газу. Багато разів зверталися до Росії, аби повернути в дію контракти, які були чинними раніше, та, згідно яких, ми платили 268,5 доларів за тисячу кубометрів", - додав він.

Продан відзначив, що юристи, з якими співпрацює українська сторона, переконують, що завдяки Арбітражному суду Україна зможе добитися зменшення ціни на газ, а також зменшення розміру газового боргу перед Росією.

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Як повідомляв УНІАН, представники України, Росії та Євросоюзу за підсумками сьогоднішніх переговорів домовилися провести ще 2 раунди розмов у поточному місяці, аби, зокрема, вирішити питання гарантій стабільності поставок газу через Україну в ЄС та справедливої ціни на російський газ для українців.



