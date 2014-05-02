У Росії розповіли, скільки газу вони хочуть бачити в українських сховищах

"Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського союзу повинен закачати в підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд долл. Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак після тристоронніх переговорів щодо газу за участі представників України та Євросоюзу.

"Додатково (до обсягів потрібних Україні - УНІАН) потрібно закачати в українські сховища 12 млрд кубометрів газу для того, аби гарантувати безпечні поставки газу для держав Євросоюзу", - сказав він.

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Новак заявив, що на сьогоднішній день немає гарантій, що ці обсяги будуть закачані та назвав це інформацією, котра викликає занепокоєння, як у Росії, так і в ЄС.

За його словами, ці питання мають бути предметом подальших переговорів.

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Міністр також сказав, що сьогодні сторони обговорили питання газового боргу українців за поставлений російський газ, забезпечення поставок газу для держав Європейського союзу та загалом питання платоспроможності України.

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