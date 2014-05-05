Німеччина поставила Україні близько 60 млн кубів газу в квітні

Німецька компанія RWE Supply&Trading за період з початку відновлення поставок газу в Україну через територію Польщі 15 квітня і до кінця минулого місяця поставила українському "Нафтогазу" 60,1 млн кубометрів газу.

Про це свідчать дані компанії Gaz System, керуючої газотранспортною системою Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Щодобові поставки, згідно з оперативними даними, становили близько від 3,7 до 3,8 млн кубометрів газу при максимально можливих обсягах в 4 млн кубометрів.

Поставки реалізувалися щодня з моменту їх поновлення 15 квітня.

Дані польської компанії також свідчать про резервації потужностей пункту "Хермановице", який використовується для поставок газу до України, на травень поточного року в обсязі майже 160 млн кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня "Нафтогаз України" заявив про плани імпортувати через Польщу в травні поточного року близько 126 млн кубометрів газу.

15 квітня RWE відновила постачання газу в Україну через Польщу, які були припинені наприкінці минулого року після того, як українська влада отримала знижку на російський газ.

Україна відновила імпорт газу з Європи через те, що з квітня поточного року Росія скасувала всі знижки на свій газ, в результаті чого його ціна виросла до рекордних 485,5 дол., що в 1,8 рази більше, ніж 1 кварталі.

Українські власті заявляють, що газ у європейських постачальників обходиться їм близько 100 дол. дешевше і говорять про плани закупити в цьому році у них до 25 млрд кубометрів газу.

У квітні міністр енергетики України Юрій Продан оцінював весь передбачуваний імпорт газу в країну в 2014 році в обсязі 27-33 млрд кубометрів.

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