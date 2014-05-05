Україна скоротила імпорт російського газу

Україна за січень-березень 2014 року скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 13,8% - до 6,1 млрд куб. м.

Про це йдеться в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в березні 2014 року, останньому місяці, коли Україна купувала російський газ за найнижчою за останні 4 роки ціною в 268 дол. за тис. кубометрів, імпорт газу скоротився порівняно з березнем 2013 року на 15,3% - до 1,972 млрд куб. м.

Україна в січні-березні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 11,2% - до 18,404 млрд кубометрів.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу в березні 2014 року скоротилося порівняно з березнем 2013 року на 29,6% - до 4,777 млрд кубометрів.

Видобуток газу в Україні, без урахування «Чорноморнафтогазу», за три місяці 2014 року становив 4,882 млрд куб. м, що на 2% більше показника за аналогічний період 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Як відомо, після зміни української влади в лютому цього року, Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено за президентства Януковича. Борг України за російський газ зростає з місяця в місяць, і на сьогоднішній день досягає близько 3,5 млрд дол.

Від недавнього часу, після загострення відносин України та Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень, з європейським посередником. Перша тристороння зустріч Росії, України та ЄС 2 травня в польській столиці, Варшаві, не принесла ніяких результатів.