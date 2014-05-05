Україна за квартал збільшила імпорт нафти на 32%

Україна в січні-березні 2014 року збільшила імпорт нафти порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 32,2% - до 202,2 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в березні поточного року скоротився порівняно з березнем 2013 року на 26,7% — до 30,5 тис. тонн, а порівняно з лютим 2014 року — скоротився в 3 рази.

Поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України в січні-березні 2014 року не змінилися порівняно з січнем-березнем 2013 року і становили 774,3 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ в січні-березні 2014 року збільшилася порівняно з січнем-березнем 2013 року на 31,7% - до 980,6 тис. тонн. У березні переробка скоротилася порівняно з тогорічним показником на 2,1% - до 258,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 разу - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн. тонн.

