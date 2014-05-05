Україна скоротила транзит нафти в країни ЄС

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-березні 2014 року склав 3,562 млн тонн, що на 4,4% менше, ніж у січні-березні 2013 року.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, транзит нафти в березні поточного року скоротився порівняно з березнем 2013 року на 16,4% - до 1,107 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує за підсумками 2014 року зберегти обсяги транзиту нафти в країни Європейського Союзу на рівні 2013 року.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, транзит нафти в країни Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в 2013 році склав 15,577 млн тонн, що на 7% більше, ніж за 2012 рік.

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Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

