Тариф на транспортування газу для «Укртрансгазу» зріс на 35%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з 1 травня 2014 року підвищила середній тариф для компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, за транспортування газу магістральними газопроводами на 35% - до 126,7 грн за тис. куб. м з 93,9 грн за тис. куб. м.

Про це йдеться у постанові комісії №578 від 30 квітня 2014 року.

Згідно з документом, НКРЕ прийняла рішення збільшити загальний тариф на транспортування природного газу до 355,00 грн за тис. кубометрів з 287 грн за тис. куб. м.

Також НКРЕ збільшила тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів до 325,60 грн за тис. кубометрів з 265 грн за тис. куб. м.

НКРЕ з 1 травня 2014 року збільшила середньозважений тариф на поставку природного газу до 47,9 грн за тис. кубометрів з 43,7 грн за тис. куб. м.

Крім цього, з 1 травня 2014 року набрала чинності постанова комісії від 26 червня минулого року про підвищення тарифу «Укртрансгаз» на зберігання природного газу в ПСГ більш ніж в 2,5 разу - до 46,2 грн за тис. куб. м. Тарифи на закачування та відбір газу з ПСГ з 1 травня зросли більш ніж у 4 рази - до 32,9 грн за тис. куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня 2013 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах компанії «Укртрансгаз» у 2,57 разу - до 46,2 грн за 1 тис. куб. м. Однак дію постанови НКРЕ було зупинено до 30 квітня 2014 року.

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Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

