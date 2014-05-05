"Енергоатом" збільшив збиток на 31%

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, за підсумками 2013 року збільшила чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий дохід компанії від реалізації продукції минулого року скоротився порівняно з 2012 роком до 17,236 млрд грн з 18,381 млрд грн.

У минулому році «Енергоатом» отримав валовий збиток в розмірі 3,884 млрд грн, тоді як 2012 рік завершив з валовим прибутком у 76,865 млн грн.

За 2013 рік довгострокові зобов'язання «Енергоатому» (банківські кредити, цільове фінансування, відстрочені податкові зобов'язання) зросли до 29,236 млрд грн з 26,874 млрд грн на кінець 2012 року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.