ЄС за закритими дверима обговорив зниження залежності від російського газу

Копія повістки переговорів, надана Рейтер, передбачала розгляд таких питань, як збільшення використання сланцевого газу, поліпшення зберігання запасів і скорочення попиту.

Один із присутніх на засіданні технічних експертів повідомив на умовах анонімності, що в обговореннях зачіпали необхідність використання інших видів палива, навіть вугілля, яке володіє набагато більшими забруднюючими властивостями, ніж газ, і поліпшення енергетичної ефективності.

Збільшення обсягу використання вугілля суперечить політиці ЄС щодо скорочення викидів вуглецю в рамках боротьби проти зміни клімату.

У березні всі 28 держав-членів ЄС прийшли до угоди про необхідність збільшення енергетичної безпеки і попросили Єврокомісію скласти план щодо альтернатив російських поставок.

Однак деякі країни ускладнили завдання, підтримуючи власні інтереси, і в ряді випадків посилили позицію Росії.

Австрійська енергетична компанія OMV досягла минулого тижня угоди з російським Газпромом пробудівництво Південно-Європейського газопроводу до австрійського Баумгартена, незважаючи на заморожування переговорів Єврокомісією.

Польща висунула план всеєвропейської кооперації з питань купівлі газу в цілях протистояння Росії. Однак, як повідомили джерела, європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер дистанціювався від цієї пропозиції.

Як вважають аналітики, Європі слід відокремити питання енергетики від основних обговорень, якщо вона хоче вирішити кризу в Україні.

"Робити фокус на енергетиці - фундаментально невірний вибір, на мою думку, тому що Європі доведеться платити за це, і наслідки можуть бути вкрай невизначеними", - сказав Тім Боерсма з Brookings Institution.

У свою чергу, Росія докладає зусиль щодо виходу на нові ринки: угода з Китаєм може бути підписана вже в цьому місяці.

Однак і для Росії, і для ЄС припинення співпраці - дуже невигідна перспектива. Росія забезпечує близько третини імпорту газу ЄС, половина якого проходить через Україну. У середньому Росія отримує за це $5 мільярдів на місяць.