Україна і ЄС разом контролюватимуть запаси газу в сховищах

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» приєдналася до системи відображення даних AGSI+ за стандартами асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

«Починаючи з цього тижня інформація щодо обсягів природного газу в українських підземних газових сховищах (ПСГ), потужність яких становить 32 млрд кубометрів, надаватиметься з розбиттям по кожному газосховищу на щотижневій основі. Дані публікуватимуться щоп'ятниці й відображатимуть інформацію про підземні сховища України станом на середу поточного тижня», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Україна першою з країн, що не є членами Європейського Союзу, приєдналася до системи прозорого відображення даних GSE», - зазначається в повідомленні.

«Нафтогаз» пропонує ЄС використовувати потужності українських ПСГ. Ми маємо намір запропонувати європейським компаніям конкурентоздатні й надійні рішення щодо підземного зберігання газу», - цитує прес-служба слова голови компанії Андрія Коболєва.

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Довідка УНІАН. AGSI+ в онлайн-режимі забезпечує надання щоденних даних щодо європейських ПСГ сумарним обсягом близько 79 млрд куб. м, що становить 82% технічних можливостей ПСГ ЄС.

Окрім «Нафтогазу», інформацію щодо обсягів природного газу надає 31 оператор підземних сховищ газу з 15 країн-членів Європейського Союзу.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні. В Україні знаходиться 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.