Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах майже на 20%

Запаси газу в українських підземних сховищах за квітень 2014 року збільшилися на 18% - до 8,5 млрд кубометрів з 7,2 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 1 квітня 2014 року, запаси газу в українських підземних сховищах становили 7,2 млрд кубометрів.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" у державах Європейського Союзу має закачати до підземних сховищ до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Раніше голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляв, що Україна не має достатнього фінансового запасу для того, щоб закачати до підземних сховищ газу (ПСГ) дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту.

В Україні розміщено 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.