«Велика сімка» допоможе Україні знизити залежність від російсьго газу - заява

Країни «Великої сімки» допоможуть Україні та іншим європейським країнам збільшити обсяги видобутку нафти і газу й збільшити виробництво альтернативних видів енергоносіїв.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві міністрів енергетики США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії після засідання у Римі. Документ оприлюднила Єврокомісія.

"Працюючи спільно з такими інституціями як Міжнародне енергетичне агентство, Міжнародне агентство з відновлювальної енергії, міжнародними фінансовими інституціями, ми надамо технічну допомогу, включно із залученням приватного сектору, і посилимо співпрацю з Україною та іншими європейськими країнами, які хочуть розвивати видобуток власних енергоресурсів і відновлювальної енергії й посилити енергетичну ефективність", - йдеться у заяві.

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Міністри енергетики країн «Великої сімки» також привітали підписання минулого тижня у Братиславі Меморандуму про порозуміння, який дозволить здійснити реверсні поставки газу зі Словаччини в Україну.

"Ми вітаємо зусилля Європейської комісії щодо визначення можливих напрямків реверсних поставок в існуючих газопроводах, розробку планів надзвичайних дій на зиму 2014-2015 років на регіональному рівні і скоординовані дії щодо збільшення прозорості газових поставок українськими магістралями", - йдеться в заяві.