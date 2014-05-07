МВФ: Україна має право використовувати кредит для оплати газу

Програма кредитування економіки України, схвалена Радою директорів Міжнародного валютного фонду, дозволяє уряду України виконувати свої боргові зобов'язання, в тому числі розраховуватися з російським монополістом «Газпромом» за спожитий газ.

Читайте такожМВФ перерахував Україні перший транш кредиту на $3,2 млрд

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві заявив глава представництва Фонду Жером Ваше.

«Програма сформована таким чином, що вона дозволяє уряду виконувати свої зобов'язання, в тому числі щодо газу», - сказав Ваше.

Раніше офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов зазначав, що заборгованість України за російський газ, за попередніми даними, на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

У той же час, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан зазначав, що Україна не буде розраховуватися з боргами за умови діючих цін на паливо.