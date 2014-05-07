«Газпром» чекає грошей від України, інакше введе передоплату

Сьогодні, 7 травня, спливає термін, який «Газпром» дав Україні для погашення боргів за газ. Якщо грошей не буде, то 16 травня російський монополіст виставить рахунок на передоплату за червневий газ, який українська сторона повинна буде погасити до кінця поточного місяця.

«Якщо 7 травня не відбувається оплата за поставлений газ у квітні, то 16 травня "Газпром" виставляє попередній рахунок за постачання газу в червні. Відповідно, до 31 травня в української сторони буде можливість здійснити оплату даного рахунку, і тоді обсяг газу, який поставлятиметься в червні за передоплатою, буде рівно в обсязі, сплаченому до 31 травня", - заявив на початку травня за підсумками газових переговорів між Україною, Росією і ЄС глава Міненерго РФ Олександр Новак.

«Якщо оплати не буде, «Газпром» фактично буде мати можливість обмежити обсяг поставок газу до України», - додав міністр.

Новак позитивно оцінив надання МВФ кредиту Україні та повідомив, що не отримав відповіді від України, яка частина кредиту буде направлена на погашення боргу за газ. «В цілому частина коштів кредиту повинна бути виділена на погашення заборгованості», - сказав він.

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Нагадаємо, 2 травня в Варшаві пройшла тристороння зустріч Росії, України і ЄС з газових питань. У травні очікується ще два раунди переговорів, оскільки перша зустріч не дала результатів.

Раніше офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов повідомив, що заборгованість України за російський газ, за попередніми даними, на 30 квітня становить $3,492 млрд.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році складає 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

15 квітня НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополістові компанії «Газпром» свою пропозицію про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за раніше імпортований газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Раніше, 8 квітня, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія буде обмежувати або припиняти постачання газу.

На думку юристів, Україна має великі шанси відстояти низькі ціни на російський газ в Стокгольмському арбітражному суді, куди уряд має намір подати позов, якщо до кінця травня Росія не погодиться переглянути ціну на газ та інші невигідні для України умови газового договору.







