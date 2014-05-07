Три чверті громадян вважають, що Україна платить РФ завищену ціну на газ - опитування

Три чверті громадян вважають, що Україна платить Росії завищену ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг», оприлюднені директором соціологічної служби групи Олексієм Антиповичем під час прес-конференції.

За даними дослідження, переважна більшість респондентів (75%) вважають, що Україна платить Росії за газ за ціною, що є вищою за ринкову. У порівнянні з жовтнем 2011 року, кількість тих, хто дотримується такої думки, зросла на 15%. Ринковою ціну на газ вважають 12% опитаних, нижче ринкової – 1%, 13% - не визначилися із відповіддю.

У питанні щодо української газотранспортної системи 71% опитаних українців висловилися за те, що ГТС повинна залишатися виключно у державній власності; 4% підтримують її приватизацію за результатами відкритих торгів; 9% вважають за необхідне створити консорціум і розподілити ГТС у власність між РФ, ЄС та Україною; ще 2% респондентів висловилися за те, щоб продати ГТС Росії в обмін на низьку ціну на газ. Не визначилися з відповіддю 13% респондентів.

Крім того, на думку 38% опитаних, Україна має повністю відмовитися від закупівлі російського газу, ще чверть респондентів підтримують часткову відмову від російського газу настільки, наскільки це є можливим. 22% вважають за необхідне зберегти обсяги поставок, але шукати компроміси з Росією щодо ціни на газ. Думку про те, що потрібно зберегти обсяги поставок газу, виконуючи усі умови Росії, поділяють лише 3% опитаних, 6% не змогли визначитись з відповіддю на це запитання.

Також дослідження показало, що 64% респондентів однозначно або скоріше готові економити газ, тепло чи електроенергію, якщо будуть впевнені, що це підсилить позиції України у відносинах з Росією. 30% однозначно або скоріше не готові до цього, 6% не змогли визначитися.

Дослідження проводилося соціологічною службою «Рейтинг» 25-30 квітня 2014 року серед населення України віком від 18 років, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, вибіркова сукупність 2 тисячі респондентів, похибка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,2%.

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