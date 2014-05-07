Україна в квітні подвоїла імпорт російського газу

“Збільшення обсягів надходження до України пов'язане з початком сезону закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ), де станом на 05.05.2014 року вже є близько 9 млрд куб. м», - йдеться в повідомленні оператора ГТС України, держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії Gaz System, яка керує газотранспортною системою Польщі, німецька RWE в квітні поставила Україні через Польщу близько 60 млн. кубометрів газу.

Також у повідомленні «Укртрансгазу» наголошується, що в січні-квітні 2014 року в ГТС надійшло 8,7 млрд куб. м імпортного газу, що на 2 % більше фактичних показників 2013 року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Як відомо, після зміни української влади в лютому поточного року, Росія прийняла рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено при президентстві Януковича. Борг України за російський газ збільшується з місяця в місяць і на сьогодні досягає близько 3,5 млрд дол.

Віднедавна, після загострення відносин України і Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень за участю європейських посередників. Перша тристороння зустріч Росії, України і ЄС другого травня в польській столиці Варшаві не принесла жодних результатів.