Транзит російського газу через Україну скоротився на 7,3%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-квітні 2014 року скоротився на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 23,28 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування і зберігання природного газу в Україні.

«До країн Західної Європи за підсумками 4 місяців було транспортовано 23,28 млрд куб. м блакитного палива, що відповідає заявленим обсягам ВАТ «Газпром», - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому, як наголошується в повідомленні, транзит російського газу до Європи в квітні поточного року становив 5,7 млрд куб. м, що практично відповідає обсягу квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу, інакше, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував цієї умови, при цьому обсяги транзиту падають вже протягом останніх чотирьох років.

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