Борг за російський газ збільшився до $3,51 млрд - "Газпром"

Україна на сьогодні не сплатила борг за російський газ, повідомив журналістам офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій Купріянов, пише "Прайм".

"Строк оплати за квітень пройшов, платежів немає ніяких, прострочений борг України за російський газ збільшився до 3,508 млрд доларів", - сказав Купріянов.

Як повідомляв ИТАР-ТАСС з посиланням на міністра енергетики РФ Олександра Новака, переведення поставок газу для України на аванс не є обмеженням, а є умовою контракту.

За словами міністра, строк оплати за постачання до України газу в квітні настає 7 травня. "Тобто, якщо 7 травня не відбувається оплата за поставлений газ в квітні, то 16 травня "Газпром" виставляє попередній рахунок за постачання газу в червні. Відповідно, до 31 травня в української сторони буде можливість здійснити оплату даного рахунку, і тоді обсяг газу, який поставлятиметься в червні за передоплатою, буде рівно в обсязі, сплачене до 31 травня", - розповів Новак.

Призначений Верховною Радою міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан раніше говорив, що Україна не згодна з оцінкоюзаборгованості за російський газ в 3,5 млрд доларів.

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