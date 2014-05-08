«Газпром» не має права вимагати від «Нафтогазу» авансових платежів - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив партнер міжнародної консалтингової компанії Grand Thornton Олександр Малиновський.

«Діючі обставини дають підстави для висновку про існування серйозного сумніву в тому, що «Газпром» має право вимагати авансові платежі», - сказав Малиновський.

Експерт пояснив, що квітнева заборгованість української сторони за газ у розмірі 1,3 млрд дол., на яку посилається російська сторона як на одну з підстав вимагати передоплату, є спірною.

«Адже така заборгованість визначена «Газпромом» на підставі ціни на газ з другого кварталу 2014 року у 485 дол. за 1 тис. кубометрів. З цим не погоджується «Нафтогаз» і, я вважаю, є підстави не погоджуватися з такою ціною. Тому заборгованість — спірна», - відзначає експерт.

За словами Малиновського, даний момент прописано у базовому газовому контракті від 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом», на виконанні якому російська сторона неодноразово наполягала.

«Якщо є спірна заборгованість, то «Нафтогаз» не може, з юридичної точки зору, вважатися стороною, яка неналежним чином виконує свої зобов'язання з оплати за контрактом. Спочатку заборгованість має бути сторонами узгоджена, вона має бути зафіксована і лише тоді, у разі її несплати, можна вести мову про задіювання контрактного механізму про передоплату», - підкреслив Малиновський.

«Це підтверджується умовами контракту. У контракті чітко записано, що лише та вартість газу, поставленого до України, є остаточною і обов'язковою для «Нафтогазу», яка вказана в комерційному акті здавання-приймання-передачі, зафіксованому сторонами в конкретному місяці», - додає експерт.

У свою чергу Малиновський припустив, що такі акти між сторонами відсутні.

«Я можу припустити, хоча конкретніше може прокоментувати «Нафтогаз», що наявність такої ціни (485 дол. за 1 тис. кубометрів) поставки означає, що відповідного акту і відповідного узгодження суми заборгованості не існує», - сказав експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ, за попередніми даними, на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

«Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу до 1 квітня 2014 року, але готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову стосовно «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти світової угоди.





