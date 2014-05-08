«Газпром» не має права вимагати від «Нафтогазу» авансових платежів - експерт
Російський енергетичний гігант «Газпром» не має права за контрактом від 2009 року переводити НАК «Нафтогаз України» на авансові платежі через наявність спірного боргу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив партнер міжнародної консалтингової компанії Grand Thornton Олександр Малиновський.
«Діючі обставини дають підстави для висновку про існування серйозного сумніву в тому, що «Газпром» має право вимагати авансові платежі», - сказав Малиновський.
Експерт пояснив, що квітнева заборгованість української сторони за газ у розмірі 1,3 млрд дол., на яку посилається російська сторона як на одну з підстав вимагати передоплату, є спірною.
«Адже така заборгованість визначена «Газпромом» на підставі ціни на газ з другого кварталу 2014 року у 485 дол. за 1 тис. кубометрів. З цим не погоджується «Нафтогаз» і, я вважаю, є підстави не погоджуватися з такою ціною. Тому заборгованість — спірна», - відзначає експерт.
За словами Малиновського, даний момент прописано у базовому газовому контракті від 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом», на виконанні якому російська сторона неодноразово наполягала.
«Якщо є спірна заборгованість, то «Нафтогаз» не може, з юридичної точки зору, вважатися стороною, яка неналежним чином виконує свої зобов'язання з оплати за контрактом. Спочатку заборгованість має бути сторонами узгоджена, вона має бути зафіксована і лише тоді, у разі її несплати, можна вести мову про задіювання контрактного механізму про передоплату», - підкреслив Малиновський.
«Це підтверджується умовами контракту. У контракті чітко записано, що лише та вартість газу, поставленого до України, є остаточною і обов'язковою для «Нафтогазу», яка вказана в комерційному акті здавання-приймання-передачі, зафіксованому сторонами в конкретному місяці», - додає експерт.
У свою чергу Малиновський припустив, що такі акти між сторонами відсутні.
«Я можу припустити, хоча конкретніше може прокоментувати «Нафтогаз», що наявність такої ціни (485 дол. за 1 тис. кубометрів) поставки означає, що відповідного акту і відповідного узгодження суми заборгованості не існує», - сказав експерт.
Як раніше повідомляв УНІАН, за даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ, за попередніми даними, на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.
«Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.
Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу до 1 квітня 2014 року, але готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.
«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову стосовно «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти світової угоди.