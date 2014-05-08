Запорізька АЕС відключила від мережі енергоблок №5

Найбільша в Україні Запорізька атомна електростанція сьогодні, 8 травня, відключила від енергомережі і вивела у «холодний» резерв енергоблок №5, повідомляє прес-служба станції.

«08 травня 2014 року о 13.39 енергоблок № 5 ЗАЕС відключено від мережі і виведено у «холодний» резерв до 30 червня 2014 року», - зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, на даний час на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 3 енергоблоки з сумарною потужністю генераторів 2960 МВт.

Радіаційна обстановка у районі атомної електростанції відповідає природним значенням.

Як повідомляв УНІАН, на енергоблоці №3 Запорізькою АЕС йде 46-та доба планового ремонту, на енергоблоці №4 - 8-ма доба планового ремонту.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. З 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.

