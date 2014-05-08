Україна відмовилася визнавати названий «Газпромом» борг у $3,5 млрд

Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється російським газовим монополістом, компанією «Газпром», «Нафтогазу України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан на прес-конференції в Києві.

«Ми не сприймаємо такий борг», - сказав міністр.

Водночас він відмовився називати суму боргу, яку українська сторона вважає прийнятною.

«До суду, або до врегулювання ситуації, я не називатиму суму», - сказав Продан.

Також міністр зазначив, що наступного тижня, в понеділок, у Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України та Росії.

Коментуючи заяву російської сторони про можливе переведення НАК «Нафтогаз України» на авансові платежі за червневі поставки газу, Продан сказав: «Ми не можемо зробити передоплату по 485 дол. за тисячу кубометрів».

Як повідомляв УНІАН, за даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

«Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу до 1 квітня 2014 року, але готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» уже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.