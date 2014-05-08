Продан розповів, скільки газу Україна може отримати з Європи

Україна в 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан на прес-конференції в Києві.

«Із 1 вересня за умови серйозної роботи словацького оператора ми зможемо одержувати з цієї країни до 22 млн куб. м газу на добу. Ви самі можете порахувати, до кінця року ми зможемо одержати 6-6,5 млрд куб. м газу за реверсом», - сказав він.

Міністр повідомив, що загальний імпорт природного газу в 2014 році може становити близько 27-30 млрд куб. м, як того вимагає економіка України.

При цьому Продан зазначив, що баланс природного газу на 2014 рік урядом ще не затверджено.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Як відомо, після зміни української влади в лютому цього року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено за президентства Януковича. Борг України за російський газ зростає з місяця в місяць й на сьогоднішній день досягає близько 3,5 млрд дол.

Із недавнього часу, після загострення відносин України та Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень за участю європейських посередників. Перша тристороння зустріч Росії, України і ЄС 2 травня в польській столиці Варшаві не принесла ніяких результатів.