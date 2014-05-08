Мінекономрозвитку підрахувало, скільки Україна повинна платити за російський газ

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в квітні 2014 року (середня митна вартість імпортного природного газу), становила 273,45 дол. за тисячу кубометрів, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Як зазначається в повідомленні, показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховані за даними періодичних митних декларацій (попереднє декларування).

Читайте такожУкраїна відмовилася визнавати названий «Газпромом» борг у $3,5 млрд

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. із 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Російський газовий монополіст «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості із погашення заборгованості за газ. В результаті цього ціна на російський газ збільшилася до 485 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.

