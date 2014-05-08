Росія вводить передоплату за поставлений Україні газ

Росія, яка заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., із червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

«Відповідно до пунктів 5.1.5 і 5.8 контракту на поставки газу від 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», невиконання зобов'язань тягне за собою автоматичний перехід із 1 червня 2014 року до поставок газу в Україну в режимі передоплати», - йдеться в повідомленні міністерства енергетики РФ із посиланням на слова міністра Олександра Новака.

Згідно з повідомленням, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, що відповідають сумі оплати, внесеної українською стороною до 31 травня.

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«Російський підхід до питання про підтримку української економіки викладено в листі президента Російської Федерації В.В. Путіна і полягає в тому, що Росія більше не може й не повинна наодинці нести тягар підтримки української економіки, надаючи їй знижки на газ й пробачаючи борги, фактично оплачуючи своїми субсидіями дефіцит у торгівлі України й країн - членів ЄС», - цитує прес-служба слова Новака.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

«Починаючи з березня цього року від НАК «Нафтогаз України» не надійшло жодного платежу. Загальний борг України за газ на сьогоднішній день досяг 3,508 млрд дол.», - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється російським газовим монополістом, компанією «Газпром», «Нафтогазу України».

Наступного тижня, в понеділок, у Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України та Росії.

«Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу до 1 квітня 2014 року, але готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» уже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

