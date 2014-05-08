Україна недоотримала $5 млрд через скорочення транзиту російського газу - експерт

Про це на прес-конференції в Києві заявив директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар.

«За нашими оцінками, це десь до 5 млрд дол. втрат протягом періоду виконання цього (транзитного - УНІАН) контракту. Це втрати «Нафтогазу» від недотранзиту», - сказав Гончар.

Експерт пояснив, що згідно з контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом» щодо транзиту російського газу в країни ЄС, російська компанія зобов'язалася щорічно прокачувати не менше 110 млрд кубометрів газу через ГТС України в європейському напрямку.

Як відомо, обсяг газу, який транспортувався через Україну в європейські країни, за підсумками 2013 року склав 86,1 млрд куб. м. У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Крім цього, експерт повідомив, що розмір переплати компанії «Нафтогаз України» за куплений у «Газпрому» газ за період дії контракту від 2009 року становить близько 14-15 млрд дол.

«Базова ціна - 450 дол., яка фігурує в контракті, була встановлена завищеною, і не відповідала ринковим реаліям навіть у той час, коли контракт підписувався. Ця завищена ціна дає постійно ефект завищення контрактної ціни протягом періоду реалізації цього контракту. Розмір переплати «Нафтогазу» по суті можна оцінити з достатньо загальними параметрами, в 14-15 млрд дол.», - сказав Гончар.

Також експерт додав, що завищена ціна на російський газ не давала можливості «Нафтогазу» закуповувати ті обов'язкові обсяги, які були зафіксовані контрактом.

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Як раніше повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України в країни Європи в січні-квітні 2014 року скоротився на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 23,28 млрд куб. м.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив дохід від транзиту природного газу в країни Європейського Союзу та СНД до 23,94 млрд грн, що на 0,8% більше, ніж за 2012 рік.

У 2012 році компанія скоротила дохід від транзиту газу порівняно з 2011 роком на 8,2% до 23,75 млрд грн.



