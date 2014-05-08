Україна шукає гроші для будівництва заводу з виробництва ядерного палива

Україна шукає джерела фінансування будівництва спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива». Про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Попри те, що нині немає відповідного фінансування будівництва цього заводу, ми зараз шукаємо джерела. Я думаю, ми їх знайдемо», - сказав міністр.

Він також відзначив, що важливим аспектом для уряду є те, аби всі елементи для виробництва ядерного палива були зосереджені в Україні. Єдине, чого наша країна не може робити, — це збагачувати уран. Весь уран, що здобувається, Україна відправляє на збагачення до Росії.

При цьому, за словами Продана, попри те, що одним з акціонерів заводу є російська компанія «ТВЕЛ», в контракті на будівництво заводу не відображена умова, яка зобов'язує майбутнє підприємство збагачувати уран винятково в Росії.

«Згідно з умовами тендерного договору, Україна вільно може вибирати, де їй збагачувати ядерні матеріали. Де будуть запропоновані кращі умови. Там немає прив'язки, що це має бути Росія», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, акціонери спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» - російська компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» - до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн. дол., збільшивши його до близько 104 млн. дол. Ці кошти необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

У січні 2014 року державний концерн «Ядерне паливо» не зміг до завершення терміну емісії внести 42 млн. дол. до статутного капіталу СП.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн. Планується, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілено таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ».

