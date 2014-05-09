Росія знову погрожує припинити постачання газу до України

Як передає РІА «Новости», про це Чижов заявив російським журналістам.

"Щодо можливості припинення поставок газу на Україну, то з урахуванням непередбачуваності подій у цій країні я нічого не виключаю, якщо проблему газової заборгованості, яка становить близько 3,5 мільярда доларів, не буде своєчасно врегульовано", - сказав Чижов.

"Звідки вони візьмуть ці гроші? Ймовірно, з траншів МВФ - інших джерел на сьогодні не видно, оскільки Єврокомісія сама по собі неплатоспроможна. Таким чином, при обговоренні проблем заборгованості за газ сьогодні обговорюється питання, чи можна використовувати на це кошти МВФ і чи вистачить їх", - підкреслив він.

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Що стосується розрахунку суми боргу, то, за словами російського постпреда, "це досить проста арифметична задачка, класу для третього".

За його словами, ціна на рівні порядку 485 доларів за тисячу кубометрів була зафіксована в 2009 році "у широковідомій угоді, яку підписали тоді очільник уряду РФ Володимир Путін і тодішній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у присутності тодішнього і нинішнього очільника енергетичного відомства України Юрія Продана". «Ціну ніхто не скасовував, але на неї були дві знижки», - нагадав Чижов.

Він зазначив, що перша знижка у 100 доларів ( на тисячу кубометрів ) була дана в 2010 році, коли були підписані угоди щодо Чорноморського флоту. Причому ці угоди були на період з 2017 по 2042 рік.

" Як жест доброї волі знижку в 100 доларів російська сторона стала застосовувати не з 2017 року, а одразу з 2010 року", - підкреслив він.

"Друга знижка також в 100 доларів - це частина того пакету допомоги Україні, який був підписаний з президентом Віктором Януковичем наприкінці минулого року, який включав виділення Україні 15 мільярдів доларів, з яких три вже було перераховано. Ця знижка надавалася на щоквартальній основі, тобто з можливістю перегляду кожні три місяці. Умовою збереження знижки була своєчасна оплата газу за діючою ціною", - додав він.

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"Юрій Продан погрожує оскаржити українські борги в арбітражі. Як я розумію їх позицію, припинення дії другої знижки, яка була узгоджена з (президентом України Віктором ) Януковичем, вони навіть не оспорюють. Натомість Київ оскаржує припинення знижки за харківським угодами. Для них визнання необхідності скасування цієї знижки рівнозначно визнанню ситуації з Кримом. Тобто, за їхньою логікою, ми маємо продовжувати їм платити за базування Чорноморського флоту. Не можу виключити, що в цьому питанні ЄС може їх підтримати. Подивимося", - підсумував російський постпред .

За його словами, це питання до кінця травня буде розглянуто на двох тристоронніх зустрічах по газу за участю очільників міністерств енергетики Росії та України, а також єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера.

