Литва домовилася з "Газпромом" про зниження цін на газ

Компанія Lietuvos dujos підписала угоду з "Газпромом" про зниження ціни на російський природний газ. Про це йдеться в повідомленні литовської компанії, передає ІТАР-ТАСС.

"Цією угодою завершені довгі і складні переговори Lietuvos dujos з "Газпромом". Обидві компанії знайшли взаємовигідні рішення, які вже в найближчому майбутньому призведуть до зниження ціни на природний газ для Литви. Угода визначає основні принципи ціноутворення в рамках довгострокового контракту на постачання природного газу", - йдеться в повідомленні.

При цьому Lietuvos dujos не уточнює розмір наданої знижки.

Раніше литовське видання Verslo zinios з посиланням на власні джерела повідомило, що "Газпром" запропонував знизити ціну на російський газ для Литви майже на 20% до $370 за 1 тис. куб. метрів. При цьому, за даними співрозмовників видання, "Газпром" висував ряд додаткових умов, що литовська сторона вважала неприйнятними.

"Газпром" поки що є єдиним постачальником газу до Литви, але ціна на російський газ не влаштовує уряд прибалтійської держави. Експорт російського газу в Литовську Республіку здійснюється на основі довгострокових договорів, які діють до 2015 року включно.

Литва - єдина з країн Балтії, яка під час імплементації Третього енергопакету ЄС наполягла на виділенні газотранспортних потужностей зі структури литовської газової Lietuvos Dujos, де "Газпром" є одним із основних акціонерів-інвесторів. Російська монополія готова до обговорення можливості продажу своєї частки в литовському газотранспорті, який з 1 серпня 2013 року виділено і передано компанії Amber Grid (дочірнє підприємство Lietuvos Dujos). Однак Литва поки не готова до викупу пакета "Газпрому".

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У січні уряд Литви як акціонер Lietuvos Dujos і другий акціонер, який підтримав його, - E.ON Ruhrgas, затвердили на зборах акціонерів рішення про подання позову в арбітраж щодо завищеної "несправедливо сформованої ціни" природного газу, який поставляється в республіку третім акціонером - "Газпромом". В акціонерному капіталі Lietuvos Dujos компанії E.ON Ruhrgas належить 38,9% акцій "Газпрому" - 37,1%, уряду Литви - 17,7%.

В Стокгольмському арбітражі також знаходиться позов уряду Литви до російського концерну, який вважає, що "Газпрому" за поставлений газ переплачено 5 млрд літів (€1,5 млрд).

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

