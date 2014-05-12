Світові ціни на нафту зростають через події на сході України

Ціни на нафту ростуть на тлі напруженості в Україні, яка загрожує перебоями в поставках енергоносіїв, пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent із постачанням у червні подорожчали на $0,32 до $108,21 за барель, піднявшись у п'ятницю до максимуму 1,5 тижнів $109,02. Ф'ючерси на WTI із поставкою в червні подорожчали на $0,10 до $100,09 за барель.

"Якщо напруженість в Україні посилиться, ціни на американську нафту на цьому тижні повернуться до $102. Якщо американська нафта подорожчає на $2, Brent - на $2,50-$3", - сказав генеральний директор аналітичної фірми Barratt Bulletin у Сіднеї Джонатан Беррет.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня терористи провели незаконний "референдум" у Донецькій та Луганській області. На даний момент вони вже поспішили оголосити про те, що за незалежність регіону висловилися майже 90% виборців.

США і Європа заявили, що не визнають результатів псевдореферендуму.