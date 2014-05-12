Запаси газу в українських підземних сховищах зросли до 9,3 млрд кубометрів

Про це свідчать дані системи відображення інформаціїасоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Нагадаємо, за словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" у державах Європейського Союзу має закачати в підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Раніше голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляв, що Україна не має достатнього фінансового запасу для того, щоб закачувати до підземних сховищ газу (ПСГ) дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту.

В Україні розміщено 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.