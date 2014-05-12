"Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати - Міненерго РФ

Російський газовий монополіст "Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати за майбутні поставки газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник міністра енергетики Російської Федерації Анатолій Яновський на прес-конференції в Москві.

"Щодо того, чи буде виставлено рахунок з передоплати до 16 числа (травня – УНІАН), то це не просто можливість, це обов'язок, і він прописаний у контракті. Хочу наголосити, що це не те, що "Газпром" хоче чи не хоче – він зобов'язаний це зробити за умовами контракту. Інакше "Газпром" попадає з погляду російського законодавства", - сказав Яновський.

За його словами, перед поставками "Газпром" повинен сплатити митний збір до російського бюджету, здавши відповідні документи на російську митницю.

Як повідомляв УНІАН, Росія, що заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

«Відповідно до пунктів 5.1.5 і 5.8 контракту на поставки газу від 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», невиконання зобов'язань спричиняє автоматичний перехід з 1 червня 2014 року до поставок газу до України в режимі передоплати», - йдеться в повідомленні міністерства енергетики РФ з посиланням на міністра Олександра Новака.

Згідно з повідомленням, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, які відповідають сумі оплати, внесеній українською стороною до 31 травня.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

Цього тижня, у понеділок, в Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України і Росії.

Довідка УНІАН. «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

газовий монополіст "Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати за майбутні поставки газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник міністра енергетики Російської Федерації Анатолій Яновський на прес-конференції в Москві.

"Щодо того, чи буде виставлено рахунок з передоплати до 16 числа (травня – УНІАН), то це не просто можливість, це обов'язок, і він прописаний у контракті. Хочу наголосити, що це не те, що "Газпром" хоче чи не хоче – він зобов'язаний це зробити за умовами контракту. Інакше "Газпром" попадає з погляду російського законодавства", - сказав Яновський.

За його словами, перед поставками "Газпром" повинен сплатити митний збір до російського бюджету, здавши відповідні документи на російську митницю.

Як повідомляв УНІАН, Росія, що заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

«Відповідно до пунктів 5.1.5 і 5.8 контракту на поставки газу від 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», невиконання зобов'язань спричиняє автоматичний перехід з 1 червня 2014 року до поставок газу до України в режимі передоплати», - йдеться в повідомленні міністерства енергетики РФ з посиланням на міністра Олександра Новака.

Згідно з повідомленням, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, які відповідають сумі оплати, внесеній українською стороною до 31 травня.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

Цього тижня, у понеділок, в Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України і Росії.

Довідка УНІАН. «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.