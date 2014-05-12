У Росії пропонують європейським газовим компаніям свій варіант підготовки до зими

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав на прес-конференції в Москві президент Російського газового товариства, заступник голови Комітету Держдуми РФ з енергетики Павло Завальний.

"Технічно це (в разі переходу на передоплату - УНІАН) виглядає так - Росія забезпечує подачу газу в обсягах, необхідних для транзиту, решту газу Україна повинна купити для власних потреб, для закачування в ПСГ... Передоплата була включена в 2009 році, але Україна продовжувала відбирати газ, і транзит був не забезпечений. Це крайня ситуація, і я думаю, що є час і можливість для діалогу, і такий діалог вже йде", - сказав Завальний.

При цьому він додав, що другий раунд переговорів щодо газу відбудеться в Афінах.

За його словами, навіть припинення поставок російського газу не стане критичним для України, оскільки країна достатньо видобуває власного газу для забезпечення потреб населення.

Завальний повідомив, що Україна зараз активно закачує газ у свої ПСГ для того, щоб мати запаси газу на випадок переходу на передоплату і використовувати його для внутрішніх потреб.

"Проблема сьогодні не в цьому, а в тому, як нагромадити достатні обсяги газу для проходження зимового періоду, Україна цей газ повинна купити і закачати у свої ПСГ. Шляхи вирішення різні, я бачу, що можуть європейці купити цей газ і закачати його в українські ПСГ, підпишуть договір з НАК "Нафтогаз", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Росія, яка заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у3,5 млрд дол., з червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

Згідно з повідомленням Міністерства енергетики РФ з посиланням на міністра Олександра Новака, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, які відповідають сумі оплати, внесеній українською стороною до 31 травня.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

Цього тижня, у понеділок, в Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України і Росії.