У Росії кажуть, що можуть знизити ціну на газ після погашення Україною боргів

Росія готова обговорювати питання зниження ціни на російський газ для України після погашення боргів, що нагромадилися, і вважає, що Україна повинна заплатити бодай за тими цінами, які діяли в 1-му кварталі поточного року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський сказав на прес-конференції в Москві.

"Ми хочемо виконання контрактних зобов'язань, ми говорили, щоб знайти якийсь компроміс, необхідно погасити борги. Заплатіть борги, тоді можемо про щось говорити", - сказав Яновський.

У свою чергу, президент Російського газового товариства, заступник голови Комітету Держдуми РФ з енергетики Павло Завальний заявив, що Україна повинна почати платити бодай за тими цінами, які вона вважає справедливими.

"Це є початком, предметом для переговорів за цінами. Вона ж не хоче платити за жодними цінами", - сказав Завальний, зазначивши, що не сплачені поставки за ціною 268,5 дол. за тис. кубометрів, які діяли в першому кварталі.

"Перш ніж домовлятися про зниження ціни, треба бодай заплатити за вже одержаний газ за тими цінами, які узгоджені", - наголосив він.

При цьому Завальний вважає, що сторонам треба домовлятися без судових розглядів, оскільки це займає дуже багато часу.

Як повідомляв УНІАН, Росія, яка заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

Згідно з повідомленням Міністерства енергетики РФ з посиланням на міністра Олександра Новака, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, які відповідають сумі оплати, внесеній українською стороною до 31 травня.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

«Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. в першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.