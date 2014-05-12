Саудівська Аравія готова збільшити поставки нафти через кризу в Україні

Про це йдеться в діловому виданні International Business Times (IBT), яке цитує міністра нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі Аль-Наїмі.

"Ми готові компенсувати будь-яку нестачу (у поставках нафти - УНІАН), яка може виникнути», - сказав Аль-Наїмі виданню IBT.

На його думку, ринок досить стабільний і істотних причин для змін немає.

У повідомленні наголошується, що спровоковані проросійськими бойовиками військові дії на сході України посилили напруженість між Росією та Європою, що викликає побоювання з приводу постачань нафти з Росії в Україну і Європу і тримає ціни на нафту марки Brent на рівні 108 дол. за барель після того, як 3 березня ціни зросли до річного максимуму у 112,39 дол. за барель.

За словами Аль-Наїмі, збільшення поставок нафти з Саудівської Аравії може знизити ціни на неї на світових ринках до 100 дол. за барель.

"Сто доларів - справедлива ціна для всіх: споживачів, виробників, нафтових компаній", - сказав міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Згідно з українським законодавством, таке опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

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8 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що через дії сепаратистів не виключає перебоїв із постачанням енергоносіїв до Євросоюзу. За його словами, Україна стала жертвою агресії РФ, яка спочатку захопила Крим, а тепер дестабілізувала ситуацію в ряді регіонів країни.

