"Газпром" назвав дату відключення газу Україні. "Час припиняти панькатися" - Медведєв
"Газпром" 13 травня виставить Нафтогазу попередній рахунок за червень, Україна повинна сплатити його до 2 червня.
Про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер, передають РИА Новости.
"Газпром" виставить рахунок "Нафтогазу" вже 13 травня і буде чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів з 10.00 по московському часу 3 червня постачання Україні будуть припинені", - заявив глава російського холдингу Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.Читайте такожУкраїна відмовилася визнавати названий «Газпромом» борг у $3,5 млрд
Медведєв вважає, що Україну треба переводити на попередню оплату газу.
"Я вважаю, що час припиняти няньчитися, сповістіть їх і з завтрашнього дня вводите попередню оплату. Я думаю, що всі можливі способи врегулювати цю ситуацію іншим способом було вжито "Газпромом", але нас не чують. А раз це так, то потрібно починати діяти, далі терпіти просто неможливо", - сказав Медведєв.
У Москві стверджують, що заборгованість України за газ зросла до 3,5 мільярда доларів. Міллер заявив, що 13 травня "Газпром" виставить Україні попередній рахунок на оплату газу в червні у відповідності з контрактом.
"Україна до 2 червня з урахуванням того, що 1 червня - це неділя, повинна буде сплатити червневі поставки. У тому випадку, якщо Україна не оплачує ці поставки, то "Газпром" до 10 ранку 3 червня повідомляє українську сторону про те, який обсяг газу буде поставлений у відповідності з передоплатою. Якщо передоплати не надійде, то, відповідно, в Україну в червні-місяці буде поставлений нуль кубів", - сказав Міллер.