Медведєв хоче, щоб Україна заплатила за газ грошима МВФ

Українська сторона має в своєму розпорядженні необхідні засоби, щоб розрахуватися з Росією за боргами за газ, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РІА Новини.

«Взагалі-то гроші у наших українських партнерів є, наскільки я розумію, ви тільки що повернулися, проводили переговори з участю української сторони, за участі європейського комісара з цих питань», - зазначив Медведєв на зустрічі з главою Міненерго РФ Олександром Новаком і главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

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«Більше того, ми маємо інформацію про те, що в Україну перераховані гроші в рамках одного з перших траншів по лінії МВФ», - сказав Медведєв. Він зауважив, що в України ще є можливість до кінця травня розплатитися за поточну заборгованість за газ.

«Або, хоча б якусь частину коштів внести, почати переговори з «Газпромом» на цю тему, тобто продемонструвати бажання погашати борги. Поки ми цього бажання з боку українців не спостерігаємо і це, звичайно, дуже сумно», - констатував прем'єр-міністр.

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Міллер, у свою чергу, нагадав, що 7 травня настав термін оплати за газ за квітень, але Україна не тільки не оплатила квітневі поставки, але поточна заборгованість за поставки газу «Газпрому» зараз склала 3,508 мільярда доларів.

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