«Укртрансгаз» у І кварталі скоротив прибуток в 5 разів

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, в січні-березні 2014 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з січнем-березнем 2013 року в 5 разів - до 0,211 млрд грн з 1,090 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий дохід «Укртрансгазу» від реалізації продукції за перші три місяці 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року до 3,930 млрд грн з 4,761 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період скоротився до 0,714 млрд грн з 1,324 млрд грн.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у 2013 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 2,8 разу - до 1,254 млрд грн з 0,453 млрд грн.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».